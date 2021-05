Pass per viaggiare in Italia: c’è la data, ecco quando arriverà (Di martedì 4 maggio 2021) Pass per viaggiare in Italia: quando arriverà. L’annuncio di Draghi. Arriva il Pass per viaggiare in Italia che agevolerà la ripresa del turismo internazionale. L’annuncio è stato dato martedì 4 maggio dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. In attesa dell’introduzione del Passaporto vaccinale europeo, previsto per il 15 giugno, l’Italia introduce il suo Pass vaccinale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 4 maggio 2021)perin. L’annuncio di Draghi. Arriva ilperinche agevolerà la ripresa del turismo internazionale. L’annuncio è stato dato martedì 4 maggio dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. In attesa dell’introduzione delaporto vaccinale europeo, previsto per il 15 giugno, l’introduce il suovaccinale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - ladyonorato : Nelle mie scelte ho sempre deciso di fare ciò che sentivo profondamente fosse giusto. Ieri sera ho fatto una scelta… - MediasetTgcom24 : Draghi: da seconda metà di maggio pass per viaggi in Italia #covid - SoqquadroM : RT @kat_prima: Pass da metà maggio. Voglio che rispondiate sinceramente al di là del vostro pensiero negativo o positivo. Lo farete per s… - desibros70 : RT @kat_prima: Pass da metà maggio. Voglio che rispondiate sinceramente al di là del vostro pensiero negativo o positivo. Lo farete per s… -