Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi in tv | data | orario e diretta streaming | gara-5 playoff Eurolega 2020 2021

(Di martedì 4 maggio 2021) AX Armani Exchangesi affrontano in-5 dei quarti di finale di. Batticuore al Mediolanum Forum, dove l’giocherà una delle partite più importanti dell’ultimo decennio: quella che può valere l’accesso alla Final Four che mancano dal 1992. Gli uomini di Messina hanno fatto il loro dovere nelle prime due gare meneghine, ma la trasferta in Baviera è stata però avara di soddisfazioni con due ko in altrettanti match. Martedì 4 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire insu Eurosport Player. Inoltre, il match si potrà vedere inanche su Discovery +. SEGUI...

I dodici precedenti dunque sono tutti compresi tra il 2014 e oggi, con un bilancio di sette successi per l'contro le cinque vittorie del Bayern Monaco. Il fattore campo incide ...Fra l'e la Final Four d'Eurolega c'è una Gara 5 tutta da vivere questa sera. Il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri ha rimesso in discussione la serie con il doppio successo in Germania ...