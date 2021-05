(Di martedì 4 maggio 2021) Il responsabile dell'attacco a colpi disarebbe un, subito arrestato dalla polizia e trasferito d'urgenza in ospedale

Agenzia_Ansa : Scene di terrore nell'asilo nido comunale di un paesino del Brasile, Saudades, nello Stato meridionale di Santa Cat… - bisagnino : Brasile, nell'asilo con un machete: la strage choc del 18enne - kivsshu : tiktok mi fa venire il nervoso hanno una mentalità di merda, sembra che tutti si siano fermati ai 10 anni come live… - BreakingItalyNe : BRASILE: Attacco con machete nell'asilo nido 'Aquarela' a Saudades nello stato di Santa Catarina: 5 morti tra cui 3… - Camilllinha28 : RT @Agenzia_Ansa: Scene di terrore nell'asilo nido comunale di un paesino del Brasile, Saudades, nello Stato meridionale di Santa Catarina:… -

L'uomo è entratocon un'arma molto simile ad un machete e ha cominciato a colpire bambini e adulti, secondo quanto riferito dalla polizia militare ai media locali. Al momento sono ...Scene di terrorenido comunale di un paesino del Brasile, Saudades, nello Stato meridionale di Santa Catarina: un giovane di 18 anni ha ucciso a colpi di machete tre bambini sotto i due anni e una maestra, ...Tragedia in Brasile: ragazzo entra in una scuola dell'infanzia e uccide con un coltello da macellaio tre bambini e una maestra.Il responsabile dell'attacco a colpi di machete sarebbe un 18enne, subito arrestato dalla polizia e trasferito d'urgenza in ospedale ...