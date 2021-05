L'Ue congela l'accordo sugli investimenti con la Cina (Di martedì 4 maggio 2021) L'Ue "sospende" i suoi sforzi per la ratifica dell'accordo sugli investimenti siglato con la Cina lo scorso dicembre. Lo ha reso noto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis in un'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) L'Ue "sospende" i suoi sforzi per la ratifica dell'siglato con lalo scorso dicembre. Lo ha reso noto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis in un'...

La Commissione europea ha sospeso i suoi sforzi per far ratificare dagli Stati membri e dal Parlamento l'accordo sugli investimenti concluso alla fine del 2020 con la Cina, alla luce del recente ...

