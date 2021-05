L' affermazione agghiacciante di Ruini | ' Nessuno nella Chiesa ha il potere di benedire le coppie omosessuali'

(Di martedì 4 maggio 2021) Nonostante a marzo la congregazione per la Dottrina della fede abbia stabilito che non è ammissibile tra pochi giorni decine di sacerdoti tedeschi benediranno pubblicamente 'centinaia di...

Ultime Notizie dalla rete : affermazione agghiacciante

Globalist.it

Nonostante a marzo la congregazione per la Dottrina della fede abbia stabilito che non è ammissibile tra pochi giorni decine di sacerdoti tedeschi benediranno pubblicamente 'centinaia di coppie ...Un', che lascia spiazzato qualsiasi utente che possa imbattersi nella sua lettura. Nicola Di Bari operato a cuore e intestino/ "Ora sto bene e voglio vaccinarmi!" A tal ...Il Cardinale e presidente della Cei: "Può essere benedetto solo ciò che è conforme ai disegni di Dio, non ciò che è loro contrario, come le unioni tra persone dello stesso sesso" ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – “Ritmi forsennati e monitorati attraverso controlli satellitari continui; ...