La Cina spia i sottomarini russi. Pechino e Mosca non sono così amiche (Di martedì 4 maggio 2021) Un gruppo di hacker che si ritiene lavorino per conto della Repubblica popolare cinese è stato recentemente tracciato mentre prendeva di mira un appaltatore della difesa con sede in russia coinvolto nella progettazione di sottomarini nucleari per il braccio navale delle forze armate di Mosca. Secondo il team di intelligence sulle minacce cyber Nocturnus di Cybereason, l’attacco è avvenuto con metodologia phishing, e nella rete sarebbe stato fatto finire il direttore generale del Rubin Design Bureau di San Pietroburgo — dai cui uffici sono usciti i progetti di circa l’85 per cento dei sottomarini russi fin dall’epoca sovietica. L’hacking ha sfruttato il “Royal Road” Rich Text Format (RTF) per fornire una backdoor di Windows precedentemente non documentata che viene chiamata ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021) Un gruppo di hacker che si ritiene lavorino per conto della Repubblica popolare cinese è stato recentemente tracciato mentre prendeva di mira un appaltatore della difesa con sede ina coinvolto nella progettazione dinucleari per il braccio navale delle forze armate di. Secondo il team di intelligence sulle minacce cyber Nocturnus di Cybereason, l’attacco è avvenuto con metodologia phishing, e nella rete sarebbe stato fatto finire il direttore generale del Rubin Design Bureau di San Pietroburgo — dai cui ufficiusciti i progetti di circa l’85 per cento deifin dall’epoca sovietica. L’hacking ha sfruttato il “Royal Road” Rich Text Format (RTF) per fornire una backdoor di Windows precedentemente non documentata che viene chiamata ...

SergioSierra67 : @reportrai3 Tra l'altro la Cina è Campione d'Italia dì calcio , Zhang è una spia Russa truccata da Cinese , e l'al… - PaoloScorpio : RT @Lukyluke311: Gli aerei spia USA non volano solo sul Donbass ma spiano in profondità le installazioni russe - Ovviamente gli Stati Uniti… - annapolitova66 : RT @Lukyluke311: Gli aerei spia USA non volano solo sul Donbass ma spiano in profondità le installazioni russe - Ovviamente gli Stati Uniti… - rosaroccaforte : RT @Lukyluke311: Gli aerei spia USA non volano solo sul Donbass ma spiano in profondità le installazioni russe - Ovviamente gli Stati Uniti… - Cinzia75421896 : RT @Lukyluke311: Gli aerei spia USA non volano solo sul Donbass ma spiano in profondità le installazioni russe - Ovviamente gli Stati Uniti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina spia Lo spot per l'arruolamento della CIA: fa ridere mezzo mondo Direi la sindrome giusta per una spia. " Il mio lavoro non è stato e non è un colpo di fortuna o ... Donald Trump Jr ha twittato ' Russia e Cina adoreranno questo spot ' ' Che le nostre università ...

la spia che veniva da linkedin - ci sono cittadini cinesi che fanno reclutamento di spie per il loro Gabriele Carrer per www.formiche.net CINA LINKEDIN Denaro in cambio di informazioni riservate. È il caso di Walter Biot, l'ufficiale della Marina militare italiana, arrestato a fine marzo mentre in un parcheggio della periferia romana ...

Vulnerabilità Pulse Secure, la Cina spia le agenzie militari Usa Key4biz.it In Cina anche la tua televisione ti spia inviando enormi quantità di dati In Cina si può essere spiati in qualsiasi momento tanto che anche le Smart TV vanno a raccogliere più dati di quanto uno si aspetterebbe ...

BMW Serie 4 Gran Coupé 2021 ?In Germania e in Cina le coupé a 4 porte piacciono ancora tanto. Nonostante non siano “esteticamente” piacevoli come le versioni a 2 porte e siano più scomode, in termini di abitabilità, rispetto all ...

Direi la sindrome giusta per una. " Il mio lavoro non è stato e non è un colpo di fortuna o ... Donald Trump Jr ha twittato ' Russia eadoreranno questo spot ' ' Che le nostre università ...Gabriele Carrer per www.formiche.netLINKEDIN Denaro in cambio di informazioni riservate. È il caso di Walter Biot, l'ufficiale della Marina militare italiana, arrestato a fine marzo mentre in un parcheggio della periferia romana ...In Cina si può essere spiati in qualsiasi momento tanto che anche le Smart TV vanno a raccogliere più dati di quanto uno si aspetterebbe ...?In Germania e in Cina le coupé a 4 porte piacciono ancora tanto. Nonostante non siano “esteticamente” piacevoli come le versioni a 2 porte e siano più scomode, in termini di abitabilità, rispetto all ...