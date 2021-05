Isola dei Famosi quattordicesima puntata: nominati, eliminato e polemiche (Di martedì 4 maggio 2021) La quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è iniziata con l’arrivo in studio di Elisa Isoardi. La conduttrice è stata costretta a tornare a casa, concludendo così la sua esperienza in Honduras, a causa di un problema all’occhio. Ilary Blasi si è poi collegata con la Palapa, dove Massimiliano ha fatto sapere che molti naufraghi sono preoccupati per Gilles Rocca, che ha mostrato un cedimento in questi ultimi giorni. In questa circostanza, si sono accesi vari scontri. In particolare, Gilles si è ritrovato protagonista di un acceso battibecco con Tommaso Zorzi. Il naufrago poi ha ricevuto una sorpresa su Playa Palapa, dove ha avuto modo di sentire la voce della sua Miriam, che ha tentato di invogliarlo a continuare la sua esperienza con il sorriso. Ed ecco che, dopo questo video messaggio, Gilles ha ammesso di ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Ladell’dei2021 è iniziata con l’arrivo in studio di Elisa Isoardi. La conduttrice è stata costretta a tornare a casa, concludendo così la sua esperienza in Honduras, a causa di un problema all’occhio. Ilary Blasi si è poi collegata con la Palapa, dove Massimiliano ha fatto sapere che molti naufraghi sono preoccupati per Gilles Rocca, che ha mostrato un cedimento in questi ultimi giorni. In questa circostanza, si sono accesi vari scontri. In particolare, Gilles si è ritrovato protagonista di un acceso battibecco con Tommaso Zorzi. Il naufrago poi ha ricevuto una sorpresa su Playa Palapa, dove ha avuto modo di sentire la voce della sua Miriam, che ha tentato di invogliarlo a continuare la sua esperienza con il sorriso. Ed ecco che, dopo questo video messaggio, Gilles ha ammesso di ...

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotta da #IlaryBlasi. Tre i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - piccolaprelemi : RT @giulypier13: ' Siete dei geni del male' FARIBA TI AMO ?? #isola #faribona #prelemi - Noemi35930783 : RT @giulypier13: ' Siete dei geni del male' FARIBA TI AMO ?? #isola #faribona #prelemi -