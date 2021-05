Isola dei famosi | furioso scontro tra Tommaso Zorzi e Gilles Roca

(Di martedì 4 maggio 2021)Rocca sono stati protagonisti di un epicodurante le nomination. Quando il primo ha tirato in ballo l’ennesimo riferimento al Grande Fratello Vip l’influencer è scattato. “Ma lascia stare il mio Grande Fratello, questa è la tua” e Rocca lo ha attaccato: “Hai fatto quello nella vita, cosa devo guardare? Che hai fatto, i film? Like, follower, per il resto cos’hai fatto?”.ha subito risposto: “Senti, perché tu nella vita cosa hai fatto?”.tra: gli atteggiamenti diNelle prove di questa edizione dell’deici sono due costanti ...

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - ComuneMI : Baggio, Isola e Chiaravalle sono i primi protagonisti del viaggio alla scoperta dei quartieri. Si chiama Neighborho… - IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - RaiNews : Finiti i controlli si procederà alla distribuzione, nei centri della provincia di Trapani e dell'isola, dei 194 min… - beppe_damiani : @RafAuriemma Mamma mia che ossessionato, speriamo ti spediscano sull'isola dei disagiati e ti lascino lì. -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Anche tu volevi andare all'Famosi per guadagnare maggiormente', I tifosi del Milan attaccano Auriemma Anche gli stessi tifosi rossoneri prendono le distanze: 'Auriemma è un altro che va ...Redazione Sorrisi Rai1, Chiamami ancora amore : 3.878.000 spettatori (share 16,26%) Rai3, Report : 3.046.000 spettatori (share 12,30%) Canale 5, L'famosi : 2.885.000 spettatori (share 17,42%) Rai2, Il vegetale : 1.486.000 spettatori (share 5,81%) Italia 1, Overdrive : 1.405.000 spettatori (share 5,75%) Rete 4, Quarta repubblica : 1.088.Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di lunedì 3 maggio 2021, caratterizzata in prime time da una nuova puntata de L' Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi ...Ilary Blasi per la quattordicesima puntata de l'Isola dei Famosi ha scelto scarpe di lusso: vi sveliamo i dettagli del look scelto ...