In tempo di Covid +77% reati online contro minori (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha investito le vite di tutti noi, ci ha cambiato profondamente in un tempo brevissimo. I bambini hanno subito uno stravolgimento del loro mondo: sono stati tutti obbligati ad avvicinarsi alle nuove tecnologie per poter seguire l'attività scolastica, mantenere i rapporti con i compagni, poter sentire vicini i nonni. Il bilancio che possiamo fare oggi non è purtroppo positivo: bambini sempre più piccoli sono vittime di varie forme di aggressione online tra cui l'adescamento su socialnetwork e app di gioco, adolescenti sempre più giovani si macchiano di reati di pedopornografia di solito imputati ad adulti, nessuna retrocessione del cyberbullismo e delle violenze online tra coetanei”. Così, nella giornata nazionale della lotta alla pedofilia, il Direttore del Servizio Polizia Postale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha investito le vite di tutti noi, ci ha cambiato profondamente in unbrevissimo. I bambini hanno subito uno stravolgimento del loro mondo: sono stati tutti obbligati ad avvicinarsi alle nuove tecnologie per poter seguire l'attività scolastica, mantenere i rapporti con i compagni, poter sentire vicini i nonni. Il bilancio che possiamo fare oggi non è purtroppo positivo: bambini sempre più piccoli sono vittime di varie forme di aggressionetra cui l'adescamento su socialnetwork e app di gioco, adolescenti sempre più giovani si macchiano didi pedopornografia di solito imputati ad adulti, nessuna retrocessione del cyberbullismo e delle violenzetra coetanei”. Così, nella giornata nazionale della lotta alla pedofilia, il Direttore del Servizio Polizia Postale e ...

