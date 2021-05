In Sicilia ci sono 250mila dosi di Astrazeneca chiuse nei frigoriferi. La gente ha paura e nessuno le vuole. Musumeci: “Psicosi ingiustificata” (Di martedì 4 maggio 2021) “Ho ricevuto il dato aggiornato su Astrazeneca, abbiamo 250 mila dosi di siero chiuse nei frigoriferi e al momento inutilizzate”. È il dato, fornito in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, dal funzionario della Regione Siciliana, Mario La Rocca, dirigente generale del Dasoe in merito all’andamento della campagna vaccinale anti-Covid in Sicilia. “Abbiamo avviato l’open day tre settimane fa per dare forza e impulso alla campagna di vaccinazione – ha detto il governatore Nello Musumeci – e a quella con Astrazeneca in modo particolare, la cui scorta nei frigoriferi è sempre stata abbondante. Verso Astrazeneca c’è stata e c’è una comprensibile ma ingiustificata Psicosi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) “Ho ricevuto il dato aggiornato su, abbiamo 250 miladi sieroneie al momento inutilizzate”. È il dato, fornito in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, dal funzionario della Regionena, Mario La Rocca, dirigenerale del Dasoe in merito all’andamento della campagna vaccinale anti-Covid in. “Abbiamo avviato l’open day tre settimane fa per dare forza e impulso alla campagna di vaccinazione – ha detto il governatore Nello– e a quella conin modo particolare, la cui scorta neiè sempre stata abbondante. Versoc’è stata e c’è una comprensibile ma, ...

