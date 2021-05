giornaleradiofm : Il parlamento polacco approva il Recovery fund: (ANSA) - BERLINO, 04 MAG - Il parlamento polacco ha ratificato il R… - iconanews : Il parlamento polacco approva il Recovery fund - PazuDaemon : @avvL_Desiderio @LegaSalvini @borghi_claudio Un avvocato che si fa prendere per i fondelli e che ringrazia pure è i… -

Ultime Notizie dalla rete : parlamento polacco

Agenzia ANSA

Ilha ratificato il Recovery Fund. L'approvazione è avvenuta grazie ai voti dell'opposizione di sinistra e nonostante il voto negativo di una parte dei deputati della coalizione ...Corpus Christi , il film del registaJan Komasa in corsa per il Premio Lux 2021 , il riconoscimento assegnato daleuropeo al miglior film del continente, uscirà nelle sale italiane giovedì 6 maggio distribuito ...Roma – Spostamenti in Ue per turismo e viaggi liberi in Italia tra le regioni -da Lazio a Lombardia, da Sicilia a Veneto, da Puglia a Friuli- in vista dell’estate 2021. Il green pass covid dell’Unione ...Il parlamento polacco ha ratificato il Recovery Fund. L'approvazione è avvenuta grazie ai voti dell'opposizione di sinistra e nonostante il voto negativo di una parte dei deputati della coalizione gov ...