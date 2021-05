Ex carabiniere ucciso: fucilate mentre usciva col figlio (Di martedì 4 maggio 2021) Aveva finito di cenare nella casa di campagna di sua sorella e stava raggiungendo l'auto parcheggiata all'esterno, in compagnia di suo figlio di dieci anni, quando è stato raggiunto da una raffica di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Aveva finito di cenare nella casa di campagna di sua sorella e stava raggiungendo l'auto parcheggiata all'esterno, in compagnia di suodi dieci anni, quando è stato raggiunto da una raffica di ...

YouTvrs : Ex carabiniere ucciso: fucilate mentre usciva col figlio - - giornaleradiofm : Ex carabiniere ucciso: fucilate mentre usciva col figlio: (ANSA) - COPERTINO (LECCE), 04 MAG - Aveva finito di cena… - iconanews : Ex carabiniere ucciso: fucilate mentre usciva col figlio - interrisnews : Anche il figlio 12enne ha sentito gli spari...???? - angiuoniluigi : RT @leggoit: Lecce, ex maresciallo dei Carabiniere ucciso in strada: Silvano Nestola aveva 46 anni -