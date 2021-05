Draghi: “È ora di prenotare le vacanze. Da metà maggio green pass per viaggiare in Italia” (Di martedì 4 maggio 2021) Il pass per viaggiare in Italia sarà in funzione dalla metà di maggio. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine dell’incontro tra i ministri del Turismo del G20. Il premier ha detto che l’Italia è “pronta a dare benvenuto al mondo” e ha invitato a “prenotare vacanze in Italia”. “Il mondo vuole viaggiare in Italia”, ha detto Draghi. “L’Italia è pronta a dare il benvenuto al mondo. Bisogna procedere e prenotare le vacanze in Italia. Dobbiamo fornire delle regole chiare e semplici per fare in modo che i turisti possano tornare in Italia e ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Ilperinsarà in funzione dalladi. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio Marioal termine dell’incontro tra i ministri del Turismo del G20. Il premier ha detto che l’è “pronta a dare benvenuto al mondo” e ha invitato a “in”. “Il mondo vuolein”, ha detto. “L’è pronta a dare il benvenuto al mondo. Bisogna procedere elein. Dobbiamo fornire delle regole chiare e semplici per fare in modo che i turisti possano tornare ine ...

