Denise Pipitone | la riapertura delle indagini potrà fare finalmente luce sulla scomparsa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021)è arrivato il giorno tanto atteso da tutti coloro che hanno a cuore il destino die il buon funzionamento della giustizia italiana: la Procura di Marsala torna ad indagaresparizione della piccola avvenuta il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo per farsui numerosi errori, omissioni e depistaggi messi in atto da chi avrebbe dovuto lavorare con impegno e serietà per il suo ritrovamento. Dopo l’ennesimo buco nell’acqua e la triste vicenda della tv russa che voleva strumentalizzare il dolore e la tenacia di Piera Maggio, madre di, che in 17 anni non si è mai arresa, le importantissime dichiarazioni della pm Maria Angioni nella trasmissione Rai “Ore 14” non potevano più essere ignorate e i numerosi appelli alla magistratura che ho lanciato anche ...