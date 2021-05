Chiara Ferragni con i figli sempre addosso… nei gioielli personalizzati (Di martedì 4 maggio 2021) Qualche settimana dopo la nascita di Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez avevano lanciato un sondaggio sui loro rispettivi profili Instagram. Lei voleva il push present, lui non voleva comprarglielo: alla fine ha vinto il sì. Ma cos’è il push present? Letteralmente il “regalo della spinta”, è il presente che si usa fare da mariti e compagni alle neo-mamme dopo il parto. Una tradizione dei paesi anglosassoni, molto in voga anche da noi da qualche anno. Il regalo di Fedez Se sei l’influencer di moda più famosa del mondo non è di certo facile farti dei regali. Fedez ci ha messo un po’ a trovare il dono presente per la moglie e alla fine ha optato per un bracciale rigido a due fili in oro bianco con pavé di diamanti a ricoprire due cuori e le lettere V e L (rispettivamente Leone e Vittoria, i nomi dei figli). “Li ha disegnati lui per me”, ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 4 maggio 2021) Qualche settimana dopo la nascita di Vittoria,e Fedez avevano lanciato un sondaggio sui loro rispettivi profili Instagram. Lei voleva il push present, lui non voleva comprarglielo: alla fine ha vinto il sì. Ma cos’è il push present? Letteralmente il “regalo della spinta”, è il presente che si usa fare da mariti e compagni alle neo-mamme dopo il parto. Una tradizione dei paesi anglosassoni, molto in voga anche da noi da qualche anno. Il regalo di Fedez Se sei l’influencer di moda più famosa del mondo non è di certo facile farti dei regali. Fedez ci ha messo un po’ a trovare il dono presente per la moglie e alla fine ha optato per un bracciale rigido a due fili in oro bianco con pavé di diamanti a ricoprire due cuori e le lettere V e L (rispettivamente Leone e Vittoria, i nomi dei). “Li ha disegnati lui per me”, ...

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - stella22star : RT @SANFR4NC1SC0: chiara ferragni ti sei presa l’unico uomo buono che abbiamo - _SmilingToLife : Chiara Ferragni che posta la sua pancia, che per voi è perfetta e per lei no, non dovrebbe dare adito ad un vostro… - GiovannaCuoco5 : 'Fedez, Vittorio Sgarbi senza peli sulla lingua: 'Un militante, la sua cosa buona è Chiara Ferragni''… -