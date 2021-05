Angelo Guglielmi: Credo nelle parole di Fedez, possibile il tentativo di censura (Di martedì 4 maggio 2021) Angelo Guglielmi: «Credo a quello che Fedez ha raccontato, è tempo di superare la lottizzazione» La Stampa, pagina 6, di Michela Tamburrino. Angelo Guglielmi lo ripete sempre. Lui la televisione ha smesso di guardarla, quasi in contemporanea con quando ha smesso di farla. Correvano gli Anni Ottanta a cavallo dei Novanta e lui era il guru di Rai3. Un mondo bell’e finito dal quale guardare l’oggi con occhi disincantati. Non guarda la tv ma i giornali li legge eccome, Guglielmi, la politica la sente nella pelle anche se l’ha praticata pochissimo. Il suo è un approccio intellettual-passionale e la Rai è come se gli scorresse dentro. Guglielmi, ha visto la tempesta perfetta che si è scatenata in queste ore? Fedez, la ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 maggio 2021): «a quello cheha raccontato, è tempo di superare la lottizzazione» La Stampa, pagina 6, di Michela Tamburrino.lo ripete sempre. Lui la televisione ha smesso di guardarla, quasi in contemporanea con quando ha smesso di farla. Correvano gli Anni Ottanta a cavallo dei Novanta e lui era il guru di Rai3. Un mondo bell’e finito dal quale guardare l’oggi con occhi disincantati. Non guarda la tv ma i giornali li legge eccome,, la politica la sente nella pelle anche se l’ha praticata pochissimo. Il suo è un approccio intellettual-passionale e la Rai è come se gli scorresse dentro., ha visto la tempesta perfetta che si è scatenata in queste ore?, la ...

