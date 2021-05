Adriano inserito nella Walk of Fame del Maracanà La commozione dell' ”Imperatore”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex attaccante brasiliano,, in Italia con le maglie di Inter, Parma, Fiorentina e Roma, è statoofdel, stadio simbolo del Brasile. L'”” affiancherà campioni come Pelè, Garrincha, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar. Una notizia che ha fatto commuovere l’ex calciatore che sui social ha posto alcune sue foto in lacrime con la scritta “Ecco quando ho ricevuto la notizia del mio ingresso al. Grazie di tutto”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daimperador (@imperador) Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo i rumors circolati nelle scorse ore, è finalmente arrivata l'ufficialità: Adriano è stato inserito nella Walk of Fame del Maracanà. L'ex attaccante di Parma, Inter e Roma non è riuscito a trattenere l'emozione e ha condiviso tramite i suoi profili social le lacrime di ...