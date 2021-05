A24 Roma-Teramo, chiusa una notte rampa per A1 verso Firenze (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto Val Freghizia, in orario notturno, dalle 22 di venerdi’ 7 alle 6 di sabato 8 maggio, sara’ chiusa la rampa di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Roma ed e’ diretto verso Firenze. Lo fa sapere Autostrade per l’Italia in una nota. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A24, verso L’Aquila/Teramo, uscire a Tivoli e rientrare sulla A24 in direzione di Roma, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Firenze. Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021)– Sul Ramo di allacciamento A24/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto Val Freghizia, in orario notturno, dalle 22 di venerdi’ 7 alle 6 di sabato 8 maggio, sara’ladi immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene daed e’ diretto. Lo fa sapere Autostrade per l’Italia in una nota. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A24,L’Aquila/, uscire a Tivoli e rientrare sulla A24 in direzione di, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di

TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congesti... - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestio... - LuceverdeRoma : ?#Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ????code a tratti tra Tor Cervara e Tangenziale Est >Tangenziale est #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?#Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ????code a tratti tra Tor Cervara e Raccordo > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - viabilitasdp : 8:56 #A24 Lavori tra Roma est e Vicovaro-Mandela fino alle 18:00 del 04/05/2021 -