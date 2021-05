45enne leccese arrestato dalla Polizia per spaccio e detenzione

(Di martedì 4 maggio 2021): in giro di notte con il motorino per consegnare sostanze stupefacenti a domicilio a Lecce. Nelle primissime ore del 1° maggio u.s., gli Agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce nell’ambito dei controlli anti-covid19, al fine di garantire l’osservanza delle norme di contenimento della diffusione pandemica in atto,

Ultime Notizie dalla rete : 45enne leccese

TeleRama News

Per questo è stato arrestato in flagranza di reato Sandro Quarta,. E' accusato anche di resistenza, minacce e lesioni a P. U.. Nella notte del 1° maggio, intorno all'1:00 una delle ...Dopo l'operazione svolta per incastrare un, ancora un arrestato per spaccio a Lecce . Week end intenso quello che si è appena concluso nel capoluogo salentino per quel che riguarda il contrasto alla compravendita e lo spaccio ...Arrestato dalla Polizia 45enne leccese: in giro di notte con il motorino per consegnare sostanze stupefacenti a domicilio a Lecce.LECCE- E’ stato fermato dalla polizia dopo essere stato sorpreso in giro di notte con il motorino mentre, probabilmente, consegnava “a domicilio” sostanza stupefacente. Per questo è stato arrestato [ ...