Vagnati: “I tifosi ci hanno incitati in un momento di difficoltà. Salvezza? Siamo padroni del nostro destino” (Di lunedì 3 maggio 2021) Pochi attimi prima di Torino-Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport Davide Vagnati, ds del Torino: “In questo momento la partita di stasera è molto importante per noi e ci arriviamo con voglia e carica, oltre che fiducia. Dobbiamo giocare la partita e avere la fiducia che ci ha contraddistinto dal suo arrivo”. Baselli sostituisce Mandragora: si punterà su di lui?“Non voglio fare retorica ma va pensato a stasera e alle partite del prossimo futuro. Daniele è da tanto qui, ha grande voglia di dimostrare e questo infortunio purtroppo l’ha tenuto fuori per qualche mese e Siamo sicuri possa darci una mano”. E’ un fastidio recuperare tardi la partita con la Lazio?“Noi dobbiamo fare le partite come gli altri, che sia positivo o negativo giocare lì poi noi ne prendiamo atto e lo faremo da professionisti: faremo il massimo perchè ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Pochi attimi prima di Torino-Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport Davide, ds del Torino: “In questola partita di stasera è molto importante per noi e ci arriviamo con voglia e carica, oltre che fiducia. Dobbiamo giocare la partita e avere la fiducia che ci ha contraddistinto dal suo arrivo”. Baselli sostituisce Mandragora: si punterà su di lui?“Non voglio fare retorica ma va pensato a stasera e alle partite del prossimo futuro. Daniele è da tanto qui, ha grande voglia di dimostrare e questo infortunio purtroppo l’ha tenuto fuori per qualche mese esicuri possa darci una mano”. E’ un fastidio recuperare tardi la partita con la Lazio?“Noi dobbiamo fare le partite come gli altri, che sia positivo o negativo giocare lì poi noi ne prendiamo atto e lo faremo da professionisti: faremo il massimo perchè ...

