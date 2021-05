Uomini e Donne, anticipazioni 3 maggio: Samantha sceglie. Occhi puntati anche su Giacomo (Di lunedì 3 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 3 maggio: come partirà la settimana? Sembra che verrà data molta importanza al Trono Classico e ci sarà un colpo di scena per Samantha Curcio. Uomini e Donne, anticipazioni 3 maggio: Bohdan contrariato dal chiarimento chiesto da Samantha ad Alessio. Alla fine lei sceglie quest’ultimo Samantha continuerà a conoscere sia Alessio che Bohdan, che ha recentemente baciato. La tronista ha voluto incontrare il primo corteggiatore per chiarirsi, dopo i dissapori che hanno avuto. L’altro, che ormai pensava di essere il favorito, non gradirà e ci sarà uno scontro. Come finirà? Sembra che alla fine, dopo aver chiesto di far entrare Alessio in studio, la Curcio lo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 3 maggio 2021): come partirà la settimana? Sembra che verrà data molta importanza al Trono Classico e ci sarà un colpo di scena perCurcio.: Bohdan contrariato dal chiarimento chiesto daad Alessio. Alla fine leiquest’ultimocontinuerà a conoscere sia Alessio che Bohdan, che ha recentemente baciato. La tronista ha voluto incontrare il primo corteggiatore per chiarirsi, dopo i dissapori che hanno avuto. L’altro, che ormai pensava di essere il favorito, non gradirà e ci sarà uno scontro. Come finirà? Sembra che alla fine, dopo aver chiesto di far entrare Alessio in studio, la Curcio lo ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - poliziadistato : #1maggio con #calendariopolizia 2021 raccontiamo un’altra parola-simbolo della riforma 121/1981: Donne. Con la smil… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - _runawayrose : ma chi ve se incula se non vi piace il calcio, tornate a sclerare per uomini e donne - elenabonetti : RT @Ambrosetti_: L'emergenza #COVID19 ha messo in evidenza alcune criticità del mercato del lavoro: gli impatti sono stati significativi, s… -