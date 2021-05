Ue: Speranza, 'diritto alla salute fondamentale in Europa che vogliamo costruire' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Gli ultimi mesi ci hanno dato una lezione forte e che non dovremo mai dimenticare: i servizi sanitari nazionali e il diritto alla salute sono la cosa più importante che abbiamo e su cui investire con tutte le energie". Lo dice il ministro Roberto Speranza intervenendo all'evento su Facebook del Pse, S&D e Pd. "Il diritto ad essere curati da difeso con forza e nell'Europa sociale che vogliamo costruire, credo che questo punto sia fondamentale: il diritto alla salute come diritto essenziale da cui partire un patto europeo e credo che la famiglia socialista e democratica debbano lavorare in queste direzione". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Gli ultimi mesi ci hanno dato una lezione forte e che non dovremo mai dimenticare: i servizi sanitari nazionali e ilsono la cosa più importante che abbiamo e su cui investire con tutte le energie". Lo dice il ministro Robertointervenendo all'evento su Facebook del Pse, S&D e Pd. "Ilad essere curati da difeso con forza e nell'sociale che, credo che questo punto sia: ilcomeessenziale da cui partire un patto europeo e credo che la famiglia socialista e democratica debbano lavorare in queste direzione".

elenabonetti : La Costituzione, la nostra bussola, indica chiaramente la direzione: il lavoro è un diritto per tutte e tutti. Con… - graziano_delrio : “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”. Questo d… - TV7Benevento : Ue: Speranza, 'diritto alla salute fondamentale in Europa che vogliamo costruire'... - Attyla91461568 : Questo sta veramente messo male. Da quando Speranza è un medico? Ma che se pippano questi del PD? Storpio il diritt… - meryanne61 : RT @Adnil47991189: A chi l' ha perso ,a chi lo cerca,a chi lotta per mantenerlo. Perché non potrà distinguersi un vero giorno di festa,qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza diritto Covid, Ue: permettere ingresso a viaggiatori vaccinati ... a seconda dei Paesi, da misure aggiuntive, come test e quarantene, ma la speranza è che, con l'...in grado di accettare certificati di vaccinazione da parte di Paesi extra Ue sulla base del diritto ...

Covid, Ue: "Permettere ingresso a viaggiatori vaccinati" ... a seconda dei Paesi, da misure aggiuntive, come test e quarantene, ma la speranza è che, con l'...in grado di accettare certificati di vaccinazione da parte di Paesi extra Ue sulla base del diritto ...

Ue: Speranza, 'diritto alla salute fondamentale in Europa che vogliamo costruire' Metro Ue: Speranza, ‘diritto alla salute fondamentale in Europa che vogliamo costruire’ Condividi questo articolo:Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Gli ultimi mesi ci hanno dato una lezione forte e che non dovremo mai dimenticare: i servizi sanitari nazionali e il diritto alla salute sono la c ...

Giudo Carli, un premio all'ottimismo: red carpet venerdì all’Auditorium per la consegna dei riconoscimenti Ottimismo e speranza. Saranno questi i temi chiave della dodicesima edizione del Premio Guido Carli, ideato da Romana Liuzzo, nipote dell'ex Governatore di Bankitalia, nonché ...

... a seconda dei Paesi, da misure aggiuntive, come test e quarantene, ma laè che, con l'...in grado di accettare certificati di vaccinazione da parte di Paesi extra Ue sulla base del...... a seconda dei Paesi, da misure aggiuntive, come test e quarantene, ma laè che, con l'...in grado di accettare certificati di vaccinazione da parte di Paesi extra Ue sulla base del...Condividi questo articolo:Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Gli ultimi mesi ci hanno dato una lezione forte e che non dovremo mai dimenticare: i servizi sanitari nazionali e il diritto alla salute sono la c ...Ottimismo e speranza. Saranno questi i temi chiave della dodicesima edizione del Premio Guido Carli, ideato da Romana Liuzzo, nipote dell'ex Governatore di Bankitalia, nonché ...