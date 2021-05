Superlega, la Federazione inglese apre un’indagine: possibili sanzioni per i club coinvolti (Di lunedì 3 maggio 2021) La Federcalcio inglese ha aperto un’inchiesta sui club coinvolti nel progetto Superlega e non sono escluse sanzioni. La Premier League, infatti ha rivelato di aver preparato una serie di misure per impedire alle squadre di giocare in competizioni chiuse e non riconosciute. La FA, dunque, è al lavoro impedire che accada, sia ora che in futuro ed ha collaborato con il governo per perseguire una legge che permetta di difendersi da minacce simili e proteggere la piramide del calcio inglese. In un comunicato della FA si legge: “La scorsa settimana, abbiamo avviato un’indagine ufficiale sulla formazione della Super League europea e sul coinvolgimento dei sei club inglesi. Abbiamo scritto a tutti i club per richiedere formalmente tutte le ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) La Federcalcioha aperto un’inchiesta suinel progettoe non sono escluse. La Premier League, infatti ha rivelato di aver preparato una serie di misure per impedire alle squadre di giocare in competizioni chiuse e non riconosciute. La FA, dunque, è al lavoro impedire che accada, sia ora che in futuro ed ha collaborato con il governo per perseguire una legge che permetta di difendersi da minacce simili e proteggere la piramide del calcio. In un comunicato della FA si legge: “La scorsa settimana, abbiamo avviatoufficiale sulla formazione della Super League europea e sul coinvolgimento dei seiinglesi. Abbiamo scritto a tutti iper richiedere formalmente tutte le ...

