Striscia la notizia, nuovo Tapiro a Diletta Leotta: 'Il bacio con Friedkin? Solo un limone. Sto ancora con Can Yaman' (Di lunedì 3 maggio 2021) . Valerio Staffelli raggiunge il volto di Dazn, per parlare della bufera mediatica ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021) . Valerio Staffelli raggiunge il volto di Dazn, per parlare della bufera mediatica ...

cristinascat10 : RT @IsaeChia: #DilettaLeotta a #StriscialaNotizia si sfoga sulla presunta relazione con #RyanFriedkin La giornalista sportiva ha ricevuto… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - cristinascat10 : RT @Gazzetta_it: #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - alorusso1979 : RT @RaimondoO: E' ancora una volta Striscia la notizia a portare luce sulle malefatte.... Con un sindaco in piena campagna elettorale (che… -