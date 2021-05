Stellantis: vendite rimbalzano ad aprile, quota di mercato al 40,3% (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di aprile 2021 il gruppo Stellantis in Italia ha registrato 58.404 immatricolazioni, in crescita del 2.077,6% rispetto allo stesso mese del 2020, quando il Paese era chiuso in lockdown a causa del Covid-19. Nei primi 4 mesi dell’anno, il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha registrato visto vendite per 238.398 unità, in aumento del 63,6% dalle 145.752 dello stesso periodo del 2020. La quota di mercato è al 40,3%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di2021 il gruppoin Italia ha registrato 58.404 immatricolazioni, in crescita del 2.077,6% rispetto allo stesso mese del 2020, quando il Paese era chiuso in lockdown a causa del Covid-19. Nei primi 4 mesi dell’anno, il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha registrato vistoper 238.398 unità, in aumento del 63,6% dalle 145.752 dello stesso periodo del 2020. Ladiè al 40,3%.

