Roma | uomo muore investito da un' auto su via Togliatti | al volante un ragazzo di 26 anni

(Di lunedì 3 maggio 2021) Unè morto dopo essere statoalla periferia di. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera in via Palmiro. Sul posto la polizia locale del VI Gruppo Torri per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma uomo

leggo.it

Unè morto dopo essere stato investito alla periferia di. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera in via Palmiro Togliatti. Sul posto la polizia locale del VI Gruppo Torri per i ...... non è semplicemente un attaccante formidabile, è anche un meraviglioso- spogliatoio. Il ... Inter -3 - 1, 5 gennaio 1997: lo storico gol 'da abbonamento'. INTER. IT Quante volte ha riprovato,...AS ROMA NEWS - Il giornalista e volto tv di Sky Sport, Angelo Mangiante, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Rete Sport per parlare del momento di crisi vissuto dalla Roma.Ennesima tragedia sulle strade di Roma, a tre giorni di distanza dalla morte di Elena Baruti, la studentessa di diciotto anni investita sulla ...