Roma, un'ora di colloquio tra Fonseca e Friedkin: per ora il tecnico resta (Di lunedì 3 maggio 2021) Meno di un'ora di colloquio e il futuro, per il momento, ha la stessa faccia del passato. Il vertice andato in scena nel primo pomeriggio a Trigoria tra la famiglia Friedkin e Paulo Fonseca ha ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 maggio 2021) Meno di un'ora die il futuro, per il momento, ha la stessa faccia del passato. Il vertice andato in scena nel primo pomeriggio a Trigoria tra la famigliae Pauloha ...

