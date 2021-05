Recovery: G.Sachs, in piano Spagna più enfasi a mobilità, Italia punta su energia (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. -(Adnkronos) - Ci sono molte similitudini nei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza sottoposti a Bruxelles da Italia e Spagna, ma ci sono anche differenze concrete differenze: se Madrid "prevede di investire relativamente di più nell'economia digitale, Roma ha stanziato più risorse per la transizione verde e l'aggiornamento del mix di produzione energetica". Lo scrive Godman Sachs in una analisi dei due Pnrr, firmata dall'economista Filippo Taddei che segnala come la Spagna punta a investire relativamente di più nella mobilità verde, forte del suo ruolo di produttore automobilistico, mentre "l'Italia prevede di utilizzare il Recovery Find per ristrutturare il proprio sistema sanitario, con oltre l'1% del Pil destinato agli investimenti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. -(Adnkronos) - Ci sono molte similitudini nei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza sottoposti a Bruxelles da, ma ci sono anche differenze concrete differenze: se Madrid "prevede di investire relativamente di più nell'economia digitale, Roma ha stanziato più risorse per la transizione verde e l'aggiornamento del mix di produzione energetica". Lo scrive Godmanin una analisi dei due Pnrr, firmata dall'economista Filippo Taddei che segnala come laa investire relativamente di più nellaverde, forte del suo ruolo di produttore automobilistico, mentre "l'prevede di utilizzare ilFind per ristrutturare il proprio sistema sanitario, con oltre l'1% del Pil destinato agli investimenti a ...

TV7Benevento : Recovery: G.Sachs, in piano Spagna più enfasi a mobilità, Italia punta su energia... - AntigoneCris : @PersilQ @giuslit Draghi non è asservito alle esigenze tedesche. Rappresenta gli interessi di Goldman Sachs. Il Rec… - Alien1it : Recovery, #Draghi in Parlamento: 'Su governance vero punto è governo-enti locali'.>>Mr. #Goldman_Sachs sa anche ess… -