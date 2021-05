Real, Varane salta il Chelsea. Riscontrato infortunio all’adduttore, il report (Di lunedì 3 maggio 2021) Con un comunicato il Real Madrid ha reso noto il report medico di Raphael Varane: “Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Raphaël Varane dai servizi medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al muscolo aduttore destro. In attesa di evoluzione”. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Con un comunicato ilMadrid ha reso noto ilmedico di Raphael: “Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Raphaëldai servizi medici delMadrid, gli è stato diagnosticato unal muscolo aduttore destro. In attesa di evoluzione”. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

