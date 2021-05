Povia: “Fedez non sa di cosa parla. Io sì che subisco la censura” (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – La Rai non deve fare causa a Fedez, perché è solo un “ragazzo non informato su quello dice”: parola di Povia, secondo il quale il rapper che al concertone del primo maggio ha attaccato la tv pubblica per presunta tentata censura e la Lega sul ddl Zan non sapeva quello che diceva. A sentire il cantautore notoriamente su posizioni diametralmente opposte a quelle del marito della Ferragni, dunque, quello di Fedez è semplicemente un errore di ingenuità. E a proposito di censura, invece, lui sì, Povia, che l’ha subìta e continua a subirla. Altro che il megafono della sinistra arcobaleno con l’autotune. Povia: “Fedez ha attaccato un partito senza sapere che in Italia abbiamo già leggi che tutelano tutti, gay compresi” “Il primo maggio è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag – La Rai non deve fare causa a, perché è solo un “ragazzo non informato su quello dice”: parola di, secondo il quale il rapper che al concertone del primo maggio ha attaccato la tv pubblica per presunta tentatae la Lega sul ddl Zan non sapeva quello che diceva. A sentire il cantautore notoriamente su posizioni diametralmente opposte a quelle del marito della Ferragni, dunque, quello diè semplicemente un errore di ingenuità. E a proposito di, invece, lui sì,, che l’ha subìta e continua a subirla. Altro che il megafono della sinistra arcobaleno con l’autotune.: “ha attaccato un partito senza sapere che in Italia abbiamo già leggi che tutelano tutti, gay compresi” “Il primo maggio è ...

