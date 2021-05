Pd in vista delle elezioni, i nuovi nominati e il nuovo modello di partito (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In due diverse interviste apparse oggi su Il Mattino, il Pd napoletano si dice a un passo dalla meta: in vista delle prossime elezioni comunali, ha in tasca coalizione e nome del candidato sindaco. Il vice-capogruppo alla Camera, nonchè figlio del Governatore, Piero De Luca, e il presidente della Federazione partenopea, Paolo Mancuso, hanno indicato i due fatti sostanziali degli ultimi giorni. Il primo è quello scaturito già in occasione del vertice di giovedì scorso: anche la parte del Pd più vicina a De Luca è pronta ad accettare l’asse con il Movimento 5 Stelle. Il secondo è quello inerente il nome unitario che scongiura le primarie: il centrosinistra e i pentastellati ce l’hanno. E con tutta probabilità è quello dell’ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi. Che tutto stia filando abbastanza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In due diverse interviste apparse oggi su Il Mattino, il Pd napoletano si dice a un passo dalla meta: inprossimecomunali, ha in tasca coalizione e nome del candidato sindaco. Il vice-capogruppo alla Camera, nonchè figlio del Governatore, Piero De Luca, e il presidente della Federazione partenopea, Paolo Mancuso, hanno indicato i due fatti sostanziali degli ultimi giorni. Il primo è quello scaturito già in occasione del vertice di giovedì scorso: anche la parte del Pd più vicina a De Luca è pronta ad accettare l’asse con il Movimento 5 Stelle. Il secondo è quello inerente il nome unitario che scongiura le primarie: il centrosinistra e i pentastellati ce l’hanno. E con tutta probabilità è quello dell’ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi. Che tutto stia filando abbastanza ...

