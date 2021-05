NVIDIA svela una GeForce RTX 3080 Overwatch EditionHDblog it

(Di lunedì 3 maggio 2021) Gli amanti del titolo Blizzard sicuramente gradiranno la nuova versione dellaRTX.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA svela

HDblog

... così come la stessae la sua GeForce RTX 2080 Ti prodotta in edizione limitata . Il produttore californiano questa volta cambia soggetto e, attraverso GeForce Cina, una versione della ...Stando alle voci che circolano già da qualche tempo, sembra che Nintendo Switch Pro dovrebbe avere uno schermo di qualità superiore e sfrutterebbe la tecnologia DLSS diper ottenere un ...Il produttore californiano questa volta cambia soggetto e svela, attraverso GeForce Cina, una versione della GeForce RTX 3080 Overwatch Edition decisamente originale. Affidata alle mani dei modder del ...Nintendo ha rifiutato di commentare un report che la vorrebbe in procinto di aumentare la produzione e prossima al lancio di Switch Pro.