Napoli: calendario favorevole. Gol di Osimhen da non annullare (Di lunedì 3 maggio 2021) Sabatini: "calendario ancora favorevole al Napoli, il gol di Osimhen non era da annullare. Su Mazzoleni…" A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete'', sono intervenuti vari giornalisti ed opinionisti per parlare del Napoli, della partita che gli azzurri hanno disputato ieri contro il Cagliari e del gol annullato ad Osimhen. Questi i loro pareri riportati da ReteCalcio.Net: Sandro Sabatini, giornalista, sul Napoli e sul VAR "Io vedo il calendario che al momento è ancora favorevole al Napoli. Super League? Il Milan è una bella storia di questo campionato e andrà in Champions League se se lo meriterà, lasciamo stare la Super Lega. Proprio la partita contro il Cagliari per il ...

