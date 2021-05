LIVE MotoGP | Test Jerez in DIRETTA | sfida Yamaha-Suzuki in mattinata | Valentino Rossi vuole svoltare

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20 In pista anche la KTM con il portoghese Miguel Oira (soft davanti e media dietro) che comincia in 1’38?4. 10.18 Pol Espargarò in effetti comincia il primo run di giornata e taglia il traguardo in 1’38?4 con una coppia di gomme soft, atandosi momentaneamente in terza piazza a 6 decimi da Vinales. 10.16 Il Team Repsol Honda nel frattempo comunica che sarà Pol Espargarò il primo pilota HRC a scendere in pista. Marc Marquez non può ancora svolgere un elevato numero di giri, quindi sarà presumibilmente impegnato verso metà giornata con temperature simili a quelle della gara di ieri. Time to get back to work.@polespargaro will be the first Honda rider back out on track at the #pic.twitter.com/N4694Pn33X — Repsol Honda Team ...