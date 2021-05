“L’Inter non mi ha fatto entrare”, il sorprendente retroscena di Maicon (Di lunedì 3 maggio 2021) Maicon, ex calciatore nerazzurro, ha raccontato che voleva recarsi alla Pinetina per festeggiare L’Inter campione d’Italia ma gli è stato negato l’accesso alle strutture del club. Dopo undici anni L’Inter è riuscita a trionfare nuovamente in Serie A e, dal momento della vittoria matematica dello scudetto, sono giunti messaggi e riconoscimento da tutto il mondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 maggio 2021), ex calciatore nerazzurro, ha raccontato che voleva recarsi alla Pinetina per festeggiarecampione d’Italia ma gli è stato negato l’accesso alle strutture del club. Dopo undici anniè riuscita a trionfare nuovamente in Serie A e, dal momento della vittoria matematica dello scudetto, sono giunti messaggi e riconoscimento da tutto il mondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

