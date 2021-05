Juventus, la grande sconfitta. Pirlo si arrende: “È andata così…” (Di lunedì 3 maggio 2021) Juventus, la grande sconfitta del 2020/21. La Vecchia Signora, dopo un’egemonia durata ben nove anni, abdica dal trono della Serie A lasciando lo scettro e la corona alla nuova Inter di Antonio Conte che, da ex bianconero, compie la più clamorosa delle vendette scalzando il club che, più di tutti, ha segnato la sua carriera da calciatore e da allenatore. Una doppia soddisfazione, quindi, per il popolo nerazzurro che arriva al successo con un ex nemico. La resa, ieri, è arrivata anche dalle parole di Andrea Pirlo, attuale mister della Juventus. Juventus, la grande sconfitta del 2020/21, Pirlo: “Ripartiremo…” Ecco le dichiarazioni di Andrea Pirlo, allenatore arrivato in sella sulla panchina della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 maggio 2021), ladel 2020/21. La Vecchia Signora, dopo un’egemonia durata ben nove anni, abdica dal trono della Serie A lasciando lo scettro e la corona alla nuova Inter di Antonio Conte che, da ex bianconero, compie la più clamorosa delle vendette scalzando il club che, più di tutti, ha segnato la sua carriera da calciatore e da allenatore. Una doppia soddisfazione, quindi, per il popolo nerazzurro che arriva al successo con un ex nemico. La resa, ieri, è arrivata anche dalle parole di Andrea, attuale mister della, ladel 2020/21,: “Ripartiremo…” Ecco le dichiarazioni di Andrea, allenatore arrivato in sella sulla panchina della ...

