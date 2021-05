Il miglio verde: Tom Hanks rimase nel personaggio anche in presenza di Stephen King (Di lunedì 3 maggio 2021) Durante le riprese de Il miglio verde Tom Hanks rimase costantemente nel suo personaggio, anche quando Stephen King visitò il set. Tom Hanks decise di rimanere nel personaggio di Paul Edgecomb per l'intera durata delle riprese de Il miglio verde, perfino ogni volta che Stephen King, l'autore del romanzo da cui si ispira la sceneggiatura della pellicola, visitò il set, scherzando e facendo domande agli altri attori. King chiese a Tom se gli sarebbe piaciuto sedersi per gioco sulla sedia elettrica ma Hanks rifiutò rispondendo: "Non posso, io devo gestire il braccio della morte, mi dispiace deluderla signor ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021) Durante le riprese de IlTomcostantemente nel suoquandovisitò il set. Tomdecise di rimanere neldi Paul Edgecomb per l'intera durata delle riprese de Il, perfino ogni volta che, l'autore del romanzo da cui si ispira la sceneggiatura della pellicola, visitò il set, scherzando e facendo domande agli altri attori.chiese a Tom se gli sarebbe piaciuto sedersi per gioco sulla sedia elettrica marifiutò rispondendo: "Non posso, io devo gestire il braccio della morte, mi dispiace deluderla signor ...

ChisseneVale : (Valentina non hai lo stato d’animo adatto per riguardare Il Miglio Verde, lascia stare) - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il miglio verde: Tom Hanks rimase nel personaggio anche in presenza di Stephen King… - itspenguin__ : e invece adesso mi guardo il miglio verde bye friends - cuetherain_ : Segnalo Il Miglio Verde stasera su Iris - LinkaTv : E' iniziato Il miglio verde su #iris Clicca qui per classifica tweet: -