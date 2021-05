Il caso Fedez sbarca in Vigilanza Rai (Di lunedì 3 maggio 2021) Il caso Fedez sbarca in commissione di Vigilanza Rai. Sarà qui, nell’organismo bicamerale, che mercoledì il direttore di Rai3 Franco Di Mare chiarirà quanto successo in occasione del concerto del Primo maggio, che ha visto lo scontro, ancora in corso, tra la tv pubblica e il rapper milanese, al quale era stato chiesto di modificare il suo intervento sul ddl Zan contro l’omotransfobia e di omettere le citazioni dei leghisti contro gli omosessuali. E oggi è la Lega a passare al contrattacco nonostante Matteo Salvini avesse invitato Fedez a prendere un caffè. Alla fine, come è noto, il monologo del cantante è andato in onda lo stesso, così Massimiliano Capitanio, il capogruppo del Carroccio in commissione di Vigilanza Rai e segretario della bicamerale, chiede di esaminare il contratto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilin commissione diRai. Sarà qui, nell’organismo bicamerale, che mercoledì il direttore di Rai3 Franco Di Mare chiarirà quanto successo in occasione del concerto del Primo maggio, che ha visto lo scontro, ancora in corso, tra la tv pubblica e il rapper milanese, al quale era stato chiesto di modificare il suo intervento sul ddl Zan contro l’omotransfobia e di omettere le citazioni dei leghisti contro gli omosessuali. E oggi è la Lega a passare al contrattacco nonostante Matteo Salvini avesse invitatoa prendere un caffè. Alla fine, come è noto, il monologo del cantante è andato in onda lo stesso, così Massimiliano Capitanio, il capogruppo del Carroccio in commissione diRai e segretario della bicamerale, chiede di esaminare il contratto ...

