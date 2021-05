Il borgo del Molise che ti ospita gratis se porti un libro (Di lunedì 3 maggio 2021) La speranza che quest’estate potremo finalmente tornare a muoverci ha spinto l’amministrazione comunale di Macchiagodena (Molise) a realizzare una generosa iniziativa turistico-letteraria: ospitare gratis gli avventori che doneranno un libro al piccolo paesino montano in provincia di Isernia. Molise, il comune che ti fa dormire gratis se regali un libro Il progetto ‘Genius Loci’ punta a stupire i viaggiatori con la passione per la lettura e lo slow turism con uno slogan chiaro e accattivante: “Portami un libro e ti regalo l’anima”. Dietro una promessa tanto impegnativa e un accordo importante con strutture alberghiere e b&b del luogo, risiede la volontà di far ripartire l’economia locale e al contempo diffondere la cultura, in totale ... Leggi su funweek (Di lunedì 3 maggio 2021) La speranza che quest’estate potremo finalmente tornare a muoverci ha spinto l’amministrazione comunale di Macchiagodena () a realizzare una generosa iniziativa turistico-letteraria:regli avventori che doneranno unal piccolo paesino montano in provincia di Isernia., il comune che ti fa dormirese regali unIl progetto ‘Genius Loci’ punta a stupire i viaggiatori con la passione per la lettura e lo slow turism con uno slogan chiaro e accattivante: “Portami une ti regalo l’anima”. Dietro una promessa tanto impegnativa e un accordo importante con strutture alberghiere e b&b del luogo, risiede la volontà di far ripartire l’economia locale e al contempo diffondere la cultura, in totale ...

emilianogriff78 : @dantecorneli @AtankingDivisio Ma è davvero miope proprio nell'ottica del capitale. Fossi un investitore italiano c… - AlePizzuti : RT @Roma: ??#CastelDiGuido. Il borgo millenario. Viaggio in 6 episodi alla scoperta dell'antico borgo sulla via Aurelia. Iniziativa del #Mun… - anna_annie12 : Italia fantasma. Furore: la potenza delicata del borgo dimenticato - fatanuvola : RT @ImpronteNMondo: Oggi andiamo sul nostro #LagodiGarda Vi portiamo a scoprire Cassone, un piccolo borgo pieno di curiosità. Sapete che qu… - beigua1962 : RT @EccellenzesulT: LE CRONACHE DI CARPENETO (PARTE SECONDA) Avevamo lasciato il borgo di Carpeneto alla fine del 1200 nuovamente in mano… -

Ultime Notizie dalla rete : borgo del Caso Egitto - Regeni, i genitori: 'Ora c'è paura' Read More Ambiente Rubrica Prometeo del 2 maggio realizzata in collaborazione con CNR MEDIA 3 ... doppietta Miller - Bagnaia 2 Maggio 2021 Doppietta Ducati nel Gp di Spagna e la rossa di Borgo Panigale ...

Vaccinazioni: D'Amato (Lazio), 'In settimana apriremo a 57 - 56' Read More Ambiente Rubrica Prometeo del 2 maggio realizzata in collaborazione con CNR MEDIA 3 ... doppietta Miller - Bagnaia 2 Maggio 2021 Doppietta Ducati nel Gp di Spagna e la rossa di Borgo Panigale ...

Il bel borgo di Castiglione di Sicilia che vende case a 1 euro SiViaggia Il borgo del Molise che ti ospita gratis se porti un libro A Macchiagodena, in provincia di Isernia, si può dormire gratis ma basta regalare un libro: come funziona l’iniziativa turistico-letteraria ...

Cosa Vedere sul Lago di Como in un Week End Ti piacerebbe passare un week end sul lago di Como? Quello che da sempre è definito come il mare dei milanesi, negli ultimi anni è diventato sempre più meta di turisti stranieri. Si, è vero che tedesc ...

Read More Ambiente Rubrica Prometeo2 maggio realizzata in collaborazione con CNR MEDIA 3 ... doppietta Miller - Bagnaia 2 Maggio 2021 Doppietta Ducati nel Gp di Spagna e la rossa diPanigale ...Read More Ambiente Rubrica Prometeo2 maggio realizzata in collaborazione con CNR MEDIA 3 ... doppietta Miller - Bagnaia 2 Maggio 2021 Doppietta Ducati nel Gp di Spagna e la rossa diPanigale ...A Macchiagodena, in provincia di Isernia, si può dormire gratis ma basta regalare un libro: come funziona l’iniziativa turistico-letteraria ...Ti piacerebbe passare un week end sul lago di Como? Quello che da sempre è definito come il mare dei milanesi, negli ultimi anni è diventato sempre più meta di turisti stranieri. Si, è vero che tedesc ...