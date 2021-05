Giro d’Italia 2021: le cronometro. In apertura la prova contro il tempo di Torino. La Senago-Milano chiude la Corsa Rosa (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Giro d’Italia 2021 sarà aperto e chiuso da una cronometro. Ad inaugurare la Corsa Rosa una breve prova contro il tempo di 8,1 km completamente nella città di Torino. Una frazione per specialisti che partirà dalla suggestiva Piazza Castello per raggiungere il Lungo Po che porta al Parco del Valentino. Il primo rilevamento cronometrico è situato al Borgo Medievale, i ciclisti costeggeranno il Po per concludere la cronometro d’apertura su Corso Moncalieri. Qui verrà assegnata la prima maglia Rosa di questa edizione del Giro d’Italia. Tra gli azzurri si punta tutto su Filippo Ganna che ha segnato col proverbiale circoletto rosso questa ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilsarà aperto e chiuso da una. Ad inaugurare launa breveildi 8,1 km completamente nella città di. Una frazione per specialisti che partirà dalla suggestiva Piazza Castello per raggiungere il Lungo Po che porta al Parco del Valentino. Il primo rilevamento cronometrico è situato al Borgo Medievale, i ciclisti costeggeranno il Po per concludere lad’su Corso Moncalieri. Qui verrà assegnata la prima magliadi questa edizione del. Tra gli azzurri si punta tutto su Filippo Ganna che ha segnato col proverbiale circoletto rosso questa ...

