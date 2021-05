Gaia su intervento di Fedez al Concertone: “Sono commossa ed emozionata, un grazie non basterebbe” (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Gaia approva l’intervento di Fedez sull’omofobia. La cantante, presente anch’ella al Concertone del 1° maggio (seppur in collegamento esterno), si è rivolta al rapper con queste parole: “Sono commossa ed emozionata, un grazie non basterebbe! Ci vuole coraggio ad amare, ci vuole coraggio ad essere sinceri, ci vuole coraggio per cambiare il corso degli eventi. E tu, come tutte le anime che hanno dovuto lottare contro una società che li discriminava e li costringeva a non accettarsi e amarsi, lo hai avuto”. Messaggio simile postato anche da Ermal Meta: “Fedez ha risposto una volta per tutta all’affermazione ‘Pensa a cantare’, che ogni cantante in Italia si è sentito dire almeno una volta come se non servisse a ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA –approva l’disull’omofobia. La cantante, presente anch’ella aldel 1° maggio (seppur in collegamento esterno), si è rivolta al rapper con queste parole: “ed, unnon! Ci vuole coraggio ad amare, ci vuole coraggio ad essere sinceri, ci vuole coraggio per cambiare il corso degli eventi. E tu, come tutte le anime che hanno dovuto lottare contro una società che li discriminava e li costringeva a non accettarsi e amarsi, lo hai avuto”. Messaggio simile postato anche da Ermal Meta: “ha risposto una volta per tutta all’affermazione ‘Pensa a cantare’, che ogni cantante in Italia si è sentito dire almeno una volta come se non servisse a ...

Lopinionista : Gaia su intervento di Fedez al Concertone: “Sono commossa ed emozionata, un grazie non basterebbe”… - MTR29971489 : @zorzi_gaia @blurrygomvez Gaia è indifendibile perche non solo la Mediaset attua censura perenne con la destra che… - Gaia_Mai_ : E io non lo so perché Fedez si stia imbarcando in questa impresa, magari lo fa perché ci crede o magari lo fa per g… - Gaia_Mai_ : RT @_esse_ti: Comunque la Rai ha bandito ufficialmente la black face dai suoi programmi, a forza di proteste social e grazie anche all’inte… - HugoLinnn : @La_gaia_scienza @semanthide3 @Fedez Non sembrerebbe però, Diò! Possiamo dire che non era un intervento urgente? (E… -