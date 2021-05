DIRETTA MotoGP, Test Jerez 3 maggio LIVE: Suzuki simula la qualifica, tanto lavoro per le Yamaha (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Attenzione ad Alex Rins. Lo spagnolo registra il miglior crono nel terzo intertempo, ma non riesce a concretizzare nell’ultimo tratto del circuito. 13.00 Vinales, Rins, P. Espargarò, Zarco, Morbidelli, Rabat e Rossi sono impegnati in questo momento. Tanta azione a Jerez, la prima delle quattro poste spagnole che hanno accolto il Motomondiale 2021. 12.57 Valentino Rossi, nel suo giro più veloce, paga 4 decimi solo nel primo settore nel confronto con Vinales. A parità di moto il raffronto è pesante per il ‘Dottore’ che al momento è 18° con 1 secondo e 7 di margine dall’iberico. 12.54 Alex Rins rienta in pista insieme a Maverick Vinales. I due sono al momento al comando della classifica, rispettivamente al secondo ed al primo posto. La coppia ha compiuto oltre 40 giri! 12.51 ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Attenzione ad Alex Rins. Lo spagnolo registra il miglior crono nel terzo intertempo, ma non riesce a concretizzare nell’ultimo tratto del circuito. 13.00 Vinales, Rins, P. Espargarò, Zarco, Morbidelli, Rabat e Rossi sono impegnati in questo momento. Tanta azione a, la prima delle quattro poste spagnole che hanno accolto il Motomondiale 2021. 12.57 Valentino Rossi, nel suo giro più veloce, paga 4 decimi solo nel primo settore nel confronto con Vinales. A parità di moto il raffronto è pesante per il ‘Dottore’ che al momento è 18° con 1 secondo e 7 di margine dall’iberico. 12.54 Alex Rins rienta in pista insieme a Maverick Vinales. I due sono al momento al comando della classifica, rispettivamente al secondo ed al primo posto. La coppia ha compiuto oltre 40 giri! 12.51 ...

