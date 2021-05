Concorso Tecnici al Sud: i prossimi step (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 21 aprile 2021 sono ufficialmente scaduti i termini per presentare le candidature al Concorso Tecnici al Sud per l’assunzione di un totale di 2800 Tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno. Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha sottolineato con entusiasmo come “La grande partecipazione, e in particolare la grande partecipazione di giovani e di donne, testimonia la voglia di futuro dopo più di un anno di pandemia e la bontà della decisione di sbloccare i concorsi, digitalizzandoli e semplificandoli“. Secondo quanto riportato dal Formez, in totale sono 99.357 le candidature presentate per i cinque profili messi a bando e 81.150 i candidati di cui quasi il 30 per cento ha meno di 30 anni, mentre il 55 per cento è donna. Concorso 2800 Tecnici al Sud, bando in ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 21 aprile 2021 sono ufficialmente scaduti i termini per presentare le candidature alal Sud per l’assunzione di un totale di 2800specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno. Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha sottolineato con entusiasmo come “La grande partecipazione, e in particolare la grande partecipazione di giovani e di donne, testimonia la voglia di futuro dopo più di un anno di pandemia e la bontà della decisione di sbloccare i concorsi, digitalizzandoli e semplificandoli“. Secondo quanto riportato dal Formez, in totale sono 99.357 le candidature presentate per i cinque profili messi a bando e 81.150 i candidati di cui quasi il 30 per cento ha meno di 30 anni, mentre il 55 per cento è donna.2800al Sud, bando in ...

