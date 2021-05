Amici 2021, la madre di Martina rompe il silenzio e la smentisce (Di lunedì 3 maggio 2021) La madre di Martina Miliddi, ballerina di Amici 2021, rompe il silenzio e smentisce alcune dichiarazioni della figlia. Dopo la sua eliminazione dallo show di Maria De Filippi, dove ha dovuto affrontare numerose sfide, Martina è tornata a parlare del rapporto difficile con sua madre in una lunga intervista a Verissimo. Già durante lo show, la ballerina aveva dichiarato di aver sofferto molto per la morte del padre e di aver trovato un aiuto solo nella sua insegnante di danza. Il racconto di Martina, distante da sua madre, aveva commosso Lorella Cuccarini, tanto che durante il percorso nella scuola di Amici, l’insegnante ha sempre difeso e supportato la ragazza, scontrandosi anche con la ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 maggio 2021) LadiMiliddi, ballerina diilalcune dichiarazioni della figlia. Dopo la sua eliminazione dallo show di Maria De Filippi, dove ha dovuto affrontare numerose sfide,è tornata a parlare del rapporto difficile con suain una lunga intervista a Verissimo. Già durante lo show, la ballerina aveva dichiarato di aver sofferto molto per la morte del padre e di aver trovato un aiuto solo nella sua insegnante di danza. Il racconto di, distante da sua, aveva commosso Lorella Cuccarini, tanto che durante il percorso nella scuola di, l’insegnante ha sempre difeso e supportato la ragazza, scontrandosi anche con la ...

