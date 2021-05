Vittoria con il brivido per la Lazio, 4-3 contro il Genoa (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Altra Vittoria per la Lazio, arrivata con il brivido dopo quasi 80 minuti di dominio sul Genoa. All'Olimpico finisce 4-3 con la seconda doppietta consecutiva di Correa e i sigilli di Immobile e Luis Alberto; vane invece le reti ospiti di Scamacca e Shomurodov oltre all'autogol di Marusic. La squadra di Inzaghi avvicina momentaneamente a -2 il quarto posto occupato da Napoli e Juventus a pari punti. Inizio a ritmi infernali da parte dei biancocelesti, che nelle prime battute di gara spaventano piu' volte Perin sfiorando il vantaggio. L'1-0 arriva alla mezz'ora con un pizzico di fortuna, con Correa che sfrutta un rimpallo per depositare alle spalle del portiere. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per il raddoppio di Immobile, che realizza con freddezza un rigore da lui stesso conquistato. L'inizio di ripresa ... Leggi su agi (Di domenica 2 maggio 2021) AGI - Altraper la, arrivata con ildopo quasi 80 minuti di dominio sul. All'Olimpico finisce 4-3 con la seconda doppietta consecutiva di Correa e i sigilli di Immobile e Luis Alberto; vane invece le reti ospiti di Scamacca e Shomurodov oltre all'autogol di Marusic. La squadra di Inzaghi avvicina momentaneamente a -2 il quarto posto occupato da Napoli e Juventus a pari punti. Inizio a ritmi infernali da parte dei biancocelesti, che nelle prime battute di gara spaventano piu' volte Perin sfiorando il vantaggio. L'1-0 arriva alla mezz'ora con un pizzico di fortuna, con Correa che sfrutta un rimpallo per depositare alle spalle del portiere. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per il raddoppio di Immobile, che realizza con freddezza un rigore da lui stesso conquistato. L'inizio di ripresa ...

