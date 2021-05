Vaccino Lazio, D’Amato: “In settimana apriremo a 57-56” (Di domenica 2 maggio 2021) “In settimana scenderemo a ritroso sul target anagrafico, andremo sui 57-56 e continueremo a ritroso”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, durante l’inaugurazione all’hub vaccinale di Porta di Roma. “Nelle strutture allestite nel Lazio c’è ormai un livello di accoglienza che raramente è stato trovato in questa città”. “La campagna vaccinale del Lazio è un modello ‘maratona’. Andiamo verso la quota delle 2 milioni di somministrazioni e abbiamo la migliore performance su ciclo completo di vaccinazioni”. Sono stati 986 i contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. I morti sono stati 13 nelle ultime 24 ore. I guariti sono stati 1.055. “Diminuiscono i casi e le terapie intensive, stabili i decessi, mentre sono in aumento i ... Leggi su udine20 (Di domenica 2 maggio 2021) “Inscenderemo a ritroso sul target anagrafico, andremo sui 57-56 e continueremo a ritroso”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione, Alessio, durante l’inaugurazione all’hub vaccinale di Porta di Roma. “Nelle strutture allestite nelc’è ormai un livello di accoglienza che raramente è stato trovato in questa città”. “La campagna vaccinale delè un modello ‘maratona’. Andiamo verso la quota delle 2 milioni di somministrazioni e abbiamo la migliore performance su ciclo completo di vaccinazioni”. Sono stati 986 i contagi da Coronavirus nelsecondo il bollettino di oggi, 2 maggio. I morti sono stati 13 nelle ultime 24 ore. I guariti sono stati 1.055. “Diminuiscono i casi e le terapie intensive, stabili i decessi, mentre sono in aumento i ...

