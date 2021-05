Vaccini, al via l’hub Atitech a Capodichino. De Luca: Obiettivo è Napoli immune entro luglio. Gianni Lettieri: Azienda vicino a città in crisi Covid (Di domenica 2 maggio 2021) Apertura questa mattina a Capodichino per l’hub vaccinale Atitech, il più grande del Sud con 10mila mq di superficie, 32 box per la somministrazione delle dosi antiCovid, 14 postazioni per l’accettazione, 150 unità di personale sanitario ed un parcheggio di 250 posti. Un intero hangar, Avio 2, liberato dagli aeroplani in manutenzione e messo gratuitamente a disposizione dalla Azienda napoletana specializzata in manutenzioni e riparazioni aeronautiche presieduta da Gianni Lettieri. Qui potranno essere vaccinati al giorno tra gli 8mila e i 10mila cittadini residenti nelle Asl Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud. “E’ forse l’hub più grande d’Italia, sicuramente il meglio ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Apertura questa mattina apervaccinale, il più grande del Sud con 10mila mq di superficie, 32 box per la somministrazione delle dosi anti, 14 postazioni per l’accettazione, 150 unità di personale sanitario ed un parcheggio di 250 posti. Un intero hangar, Avio 2, liberato dagli aeroplani in manutenzione e messo gratuitamente a disposizione dallanapoletana specializzata in manutenzioni e riparazioni aeronautiche presieduta da. Qui potranno essere vaccinati al giorno tra gli 8mila e i 10mila cittadini residenti nelle Asl1 C2 Nord e3 Sud. “E’ forsepiù grande d’Italia, sicuramente il meglio ...

valigiablu : I vaccini come la Shoah, le mascherine come le camere a gas: i complottisti, la “dittatura sanitaria” e i simboli d… - Antonio_Tajani : Perché la Valle d’Aosta è #zonarossa?Eppure grazie al generale Figliuolo i vaccini arrivano. La colpa è di Roma o d… - ivanscalfarotto : Davvero un’ottima notizia: raggiunto l’obiettivo delle 500mila dosi entro fine aprile. I vaccini sono la via più s… - amilano1986 : RT @pbiagiola: Consiglio questo articolo. Il fenomeno degli accostamenti ad minkiam e' globale. I vaccini come la Shoah, le mascherine com… - emenietti : I vaccini senza i frigoriferi -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini via Il protogrillino dei centri sociali usa i giovani come arma politica. #Fedez Ironia della sorte, oggi i dem parlano di tentativo di " censura " per via di un comizio di Fedez ... Ne sono dei chiari esempi la crociata contro la Regione Lombardia sui vaccini e la presunta "corsia ...

Continua la somministrazione dei vaccini ad Agrigento Altra giornata di vaccinazioni al Palacongressi di Agrigento. L'accesso è stato organizzato in maniera più ordinata, probabilmente per via del poco flusso di gente rispetto alle scorse volte. I volontari della protezione civile gestiscono l'ordine con la consegna di biglietti numerati. Polizia e carabinieri controllano che tutto ...

Vaccinazione di massa al via entro maggio, ecco come cambierà il piano vaccinale Il Sole 24 ORE Bombe incendiarie contro i centri vaccinali, arrestati due negazionisti in Veneto I carabinieri del Ros hanno arrestato due no-vax che volevano seminare paura tra la popolazione VERONA. Si muovono negli ambienti no-vax lombardi e veneti le indagini sulle bombe ai centri vaccinali.

Covid Manoppello: inaugurata, ieri, la ‘Casa dei Vaccini’ con 200 dosi ai fragili A Manoppello 200 dosi in due giorni, ieri e oggi, per i pazienti più fragili grazie alla disponibilità dei medici di base del territorio. L’avvio del mese di maggio coincide con l’apertura della 'Casa ...

Ironia della sorte, oggi i dem parlano di tentativo di " censura " perdi un comizio di Fedez ... Ne sono dei chiari esempi la crociata contro la Regione Lombardia suie la presunta "corsia ...Altra giornata di vaccinazioni al Palacongressi di Agrigento. L'accesso è stato organizzato in maniera più ordinata, probabilmente perdel poco flusso di gente rispetto alle scorse volte. I volontari della protezione civile gestiscono l'ordine con la consegna di biglietti numerati. Polizia e carabinieri controllano che tutto ...I carabinieri del Ros hanno arrestato due no-vax che volevano seminare paura tra la popolazione VERONA. Si muovono negli ambienti no-vax lombardi e veneti le indagini sulle bombe ai centri vaccinali.A Manoppello 200 dosi in due giorni, ieri e oggi, per i pazienti più fragili grazie alla disponibilità dei medici di base del territorio. L’avvio del mese di maggio coincide con l’apertura della 'Casa ...