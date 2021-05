Toys for Bob al capolinea? Activision nega i licenziamenti: "Il report non è corretto" (Di domenica 2 maggio 2021) Pochi giorni fa, vi avevamo riportato una notizia legata allo studio Toys for Bob, responsabile del recente Crash 4: It's About Time. Secondo quanto avevamo appreso in rete, Activision avrebbe licenziato diversi dipendenti, ridimensionando così lo studio per poi appuntarlo come gruppo di supporto allo sviluppo della serie Call of Duty. Quest'ultimo dettaglio era noto e ufficiale, in quanto lo stesso account Twitter di Toys for Bob aveva annunciato di esser al lavoro sulla nuova stagione di Warzone, ma il ridimensionamento e i licenziamenti erano frutto di alcune testimonianze da parte di ex-dipendenti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 2 maggio 2021) Pochi giorni fa, vi avevamo riportato una notizia legata allo studiofor Bob, responsabile del recente Crash 4: It's About Time. Secondo quanto avevamo appreso in rete,avrebbe licenziato diversi dipendenti, ridimensionando così lo studio per poi appuntarlo come gruppo di supporto allo sviluppo della serie Call of Duty. Quest'ultimo dettaglio era noto e ufficiale, in quanto lo stesso account Twitter difor Bob aveva annunciato di esser al lavoro sulla nuova stagione di Warzone, ma il ridimensionamento e ierano frutto di alcune testimonianze da parte di ex-dipendenti. Leggi altro...

