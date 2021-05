Stallo nel centrodestra, Reale: “Già perso troppo tempo, Forza Italia non aspetterà più” (Di domenica 2 maggio 2021) tempo di lettura: < 1 minutoIn vista delle prossime comunali a Benevento, permane lo Stallo nel centrodestra. E allora a prendere la parola è il dirigente provinciale di Forza Italia Antonio Reale. Che dichiara: «Siamo arrivati ormai a inizio maggio, e credo sia arrivato inevitabilmente il momento di fare sul serio. Con Forza Italia, a partire dalle ultime regionali, abbiamo dimostrato di preferire la coerenza alla convenienza: anche per le prossime comunali a Benevento ci muoveremo in base a questo principio. Non svendiamo la storia e i valori di Forza Italia, semplicemente. Perciò ora metteremo in campo tutto l’impegno possibile per creare un’alternativa, con quei valori inequivocabilmente di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021)di lettura: < 1 minutoIn vista delle prossime comunali a Benevento, permane lonel. E allora a prendere la parola è il dirigente provinciale diAntonio. Che dichiara: «Siamo arrivati ormai a inizio maggio, e credo sia arrivato inevitabilmente il momento di fare sul serio. Con, a partire dalle ultime regionali, abbiamo dimostrato di preferire la coerenza alla convenienza: anche per le prossime comunali a Benevento ci muoveremo in base a questo principio. Non svendiamo la storia e i valori di, semplicemente. Perciò ora metteremo in campo tutto l’impegno possibile per creare un’alternativa, con quei valori inequivocabilmente di ...

anteprima24 : ** Stallo nel centrodestra, Reale: 'Già perso troppo tempo, Forza Italia non aspetterà più' **… - Pipistrella9 : RT @MunaronLuisella: AIUTO!!!!!! Una ragazza ha trovato questi due cuccioli abbandonati vicino ad una superstrada, si stanno riparando dall… - Andreacocco87 : RT @VeneziePost: .@unioncamere: nei primi tre mesi del 2021 il tessuto imprenditoriale #veneto rimane in stallo. In tre mesi a chiudere in… - VeneziePost : .@unioncamere: nei primi tre mesi del 2021 il tessuto imprenditoriale #veneto rimane in stallo. In tre mesi a chiud… - spaccamilcollo : la mia alienazione sociale e il mio isolamento, la mia precarietà mentale e la mia costante insicurezza sono state… -