Serie C, Triestina-Mantova: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 2 maggio 2021) Allo stadio Nereo Rocco di Trieste va in scena la delicata sfida playoff Triestina-Mantova, match fra chi è certo del proprio posto in top ten e chi deve lottare per assicurarselo. La gara, valevole per la 38esima ed ultima giornata del Girone B di Serie C, avrà inizio alle ore 15:00 di oggi. Il momento della Triestina La Triestina arriva al match da sesta classificata con 58 punti, 4 in più del Cesena settimo che, quindi, non potrà più dare preoccupazioni ai friluani, i quali possono ancora ambire alla quinta piazza occupata dalla FeralpiSalò, oggi impegnata contro il Perugia che si gioca il primo posto. La squadra di Giuseppe Pillon ha vinto solo una delle ultime 4 gare (contro il Sudtirol), perdendone due e pareggiando, nella scorsa giornata, contro l'AJ Fano per 1-1. Per affrontare al meglio ...

